The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

VS: escursionista muore sopra Randa

Keystone-SDA

Un escursionista 27enne, di nazionalità tedesca e danese, è morto ieri pomeriggio in seguito a una caduta nella regione sopra Randa, nel canton Vallese. I motivi dell'incidente non sono ancora chiariti, ha riferito la polizia cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dai primi accertamenti, risulta che due escursionisti si erano incamminati verso la capanna Europa, situata a circa 2’200 metri di altitudine. Una volta arrivato a destinazione, uno dei due è ripartito da solo intorno alle 15:30 per esplorare i dintorni, mentre il suo compagno è rimasto sul posto, ha precisato la polizia.

Non vedendolo tornare, il compagno, preoccupato, è andato a cercarlo. Lo ha trovato al di sotto del sentiero escursionistico e gli ha immediatamente prestato i primi soccorsi prima di dare l’allarme. Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori di Air Zermatt hanno proseguito invano i tentativi di rianimazione.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR