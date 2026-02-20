VS: Goppenstein, treni riprenderanno lunedì mattina

Keystone-SDA

La linea ferroviaria fra Goppenstein e Hohtenn, in Vallese, chiusa da quattro giorni dopo il deragliamento di un treno regionale della BLS provocato dalla caduta di una valanga sui binari, dovrebbe riaprire come previsto lunedì mattina.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia, precisando che sono iniziate le operazioni di rimozione del convoglio protagonista dell’incidente.

Inizialmente messi in stand-by a causa del rischio di ulteriori slavine, i lavori sono cominciati ieri mattina dopo che la situazione è diventata meno pericolosa, ha indicato la BLS. Il primo passo è stato quello di togliere la neve, ormai induritasi, dal luogo dell’incidente.

I vagoni saranno poi separati, riposizionati singolarmente sui binari e riassemblati. Successivamente, la composizione verrà trainata su carrelli ausiliari. In una terza fase, si passerà alla riparazione dei binari e della linea di contatto. Fino a 30 persone di BLS e FFS sono coinvolte nell’operazione.

Si prevede che il tratto interessato riapra al traffico alle 05.30 di lunedì, anche se su un solo binario. I treni fra Briga e Hohtenn, più a valle rispetto al punto del deragliamento, riprenderanno invece a circolare già dalla giornata di domani.

Lunedì scorso, intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse, il macchinista, si trova tuttora in ospedale con lesioni multiple.