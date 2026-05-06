The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

VS: Gran Consiglio contro introduzione salario minimo

Keystone-SDA

Come il Consiglio di Stato, il Gran Consiglio vallesano non vuole l'introduzione di un salario minimo nel Cantone. La maggioranza di destra si è chiaramente pronunciata contro il testo che verrà sottoposto al popolo in data ancora da definirsi, senza controprogetto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel settembre 2022 un comitato d’iniziativa formato da partiti di sinistra e sindacati aveva depositato 5068 firme valide, ben più delle 3000 necessarie per portare avanti il dossier.

L’obiettivo è quello di instaurare un salario lordo di 22 franchi all’ora in tutto il Cantone, indipendentemente dalla professione, ad eccezione dell’agricoltura per la quale è prevista una deroga fino a 18 franchi all’ora.

La proposta degli iniziativisti mira a migliorare le condizioni di vita dei salariati di diversi settori, dalla vendita alla ristorazione, passando per i parrucchieri.

Il Parlamento vallesano ha però dato oggi parere negativo, con 93 voti contro 33.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR