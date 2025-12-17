VS: incendio devasta ristorante 3023 a Verbier

Il ristorante è situato nei pressi della seggiovia Les Attelas. Keystone-SDA

Un incendio ha devastato il ristorante 3023 nel comprensorio sciistico di Verbier (VS). Situato nei pressi della seggiovia Les Attelas, il locale pubblico non potrà riaprire per la stagione invernale a causa dei danni troppo ingenti.

(Keystone-ATS) La polizia cantonale vallesana e gli impianti di risalita Téléverbier hanno riferito queste informazioni all’agenzia Keystone-ATS. L’incendio è scoppiato poco prima delle 7:00 di oggi ed è già stato domato.

Non appena è scattato l’allarme, i soccorritori sono stati rapidamente allertati e sono intervenuti nel più breve tempo possibile, ha precisato Téléverbier. Sono stati necessari anche degli elicotteri.

Stando alla polizia, non si registrano vittime o feriti. Tuttavia, l’incendio ha causato ingenti danni materiali, costringendo Téléverbier a decidere di non riaprire il ristorante per la stagione invernale.

Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte del rogo.