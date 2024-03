VS: incidente alla Tête Blanche, sospese ricerche dispersa

(Keystone-ATS) Non è stata trovata la persona dispersa nella regione della Tête Blanche (VS/I) dopo la tragedia in cui la scorsa fine settimana sono morti cinque sciescursionisti. Le ricerche sono proseguite fino a oggi e ora, d’intesa con la famiglia, sono state sospese.

La 28enne friburghese non è “purtroppo stata reperita” malgrado gli sforzi profusi, si legge in una nota diramata questa sera dalla polizia vallesana. Come per tutti i casi di persone scomparse, la polizia effettuerà sopralluoghi occasionali nella zona. Era stata la giovane che aveva inviato l’allarme tramite cellulare permettendo la localizzazione degli sventurati.

I sei alpinisti, partiti da Zermatt e diretti ad Arolla, nelle Alpi vallesane, sono scomparsi sabato sul versante svizzero della Tête Blanche. Cinque di loro, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono stati ritrovati morti domenica sera. Si tratta di tre fratelli di 21, 27 e 30 anni, un loro cugino di 44 anni e uno zio di 58 anni, tutti residenti a Vex, all’entrata del Val d’Hérens, nel Vallese centrale. La persona scomparsa era la fidanzata di uno dei tre fratelli.