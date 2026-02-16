VS: intemperie, circa 50 abitanti evacuati da Orsières

Un ordine di evacuazione è stato diramato questa mattina per diverse zone del comune vallesano di Orsières a causa del maltempo e dei forti venti. Il provvedimento è in vigore dalle ore 11.00 fino a nuovo avviso e vale per una cinquantina di abitanti.

(Keystone-ATS) L’ordine riguarda diversi edifici situati sul Plateau de l’A Neuvaz a La Fouly, così come le frazioni di Le Clou e Les Granges e la località di Ferret, precisano in una nota le autorità comunali. Forti precipitazioni sono annunciate per le prossime ore, si avvisa nel comunicato.

I residenti interessati erano già stati “pre-informati” ieri, prima che l’ordine ufficiale venisse emesso stamattina attorno alle 09.00, ha indicato a Keystone-ATS il sindaco di Orsières Joachim Rausis. “Siamo riusciti a raggiungere tutti e a trovare una sistemazione a chi ne aveva bisogno”, ha sottolineato.

Si tratta di un’evacuazione principalmente “preventiva”, ha rassicurato Rausis. “È esattamente ciò che abbiamo sperimentato nel 2018 e nel 2021”, ha ricordato il sindaco, evidenziando come “pochissimi edifici si trovino nella zona rossa e quindi esposti al rischio di valanghe”. Una trentina di costruzioni sono ubicate più a monte nella valle e sono generalmente inaccessibili durante l’inverno.

Rausis ha aggiunto che la situazione è costantemente monitorata: mercoledì mattina verrà presa la decisione se revocare o meno l’ordine di evacuazione. Anche gli accessi alla pista di sci di fondo e al percorso per le racchette da neve sono vietati.