VS: la diga della Grande Dixence è inaccessibile dopo frana

Keystone-SDA

Una grande frana si è verificata sabato nel settore della Grande Dixence (VS). La diga è ora inaccessibile dalla strada. Il comune di Hérémence (VS) e il canton Vallese hanno preso provvedimenti per mettere in sicurezza il sito.

(Keystone-ATS) Circa 5’000 metri cubi di roccia si sono staccati dalla parete sopra il sito, portando alla chiusura precauzionale di parte della diga, hanno dichiarato le autorità locali in un comunicato diramato oggi.

Negli ultimi giorni è stata osservata una recrudescenza dell’attività geologica, che ha spinto le autorità a intensificare le misure di protezione della popolazione. In accordo con l’ufficio cantonale della mobilità, la strada cantonale che conduce da Méribé (VS) alla diga della Grande Dixence è ora chiusa fino a nuovo avviso, anche per i ciclisti e i pedoni.

“È in corso una sorveglianza attiva per monitorare gli sviluppi della situazione. Nei prossimi giorni verrà effettuata una nuova valutazione del rischio, in collaborazione con i servizi specializzati, per determinare le fasi successive”, ha aggiunto il Comune nel comunicato stampa.