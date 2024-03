VS: operazioni di ricerca di sei sciescursionisti

(Keystone-ATS) Sei sciescursionisti risultano dispersi nella regione della Tête Blanche, sul percorso di alta montagna Zermatt-Arolla, in Vallese. Le ricerche sono in corso, indica la polizia cantonale in un comunicato.

Dall’annuncio di scomparsa, viene precisato, sono stati allertati tutti i mezzi di soccorso da entrambe le parti del percorso e sono stati dispiegati numerosi mezzi tecnici per localizzare le sei persone.

Le condizioni meteorologiche sono pessime, cosa che rende molto delicato l’intervento dei soccorritori.