VS: operazioni di ricerca di sei sciescursionisti

(Keystone-ATS) Sei sciescursionisti risultano dispersi da ieri pomeriggio nella regione della Tête Blanche, sull’itinerario di alta montagna Zermatt-Arolla, in Vallese. Le ricerche sono in corso e proseguiranno anche durante la notte, indica la polizia cantonale in un comunicato.

I sei – cinque membri di una famiglia vallesana e una friburghese, tutti di età compresa tra i 21 e i 58 anni – erano partiti ieri da Zermatt e volevano raggiungere Arolla il giorno stesso. Non vedendoli arrivare, un membro della famiglia che doveva andare a prenderli ha dato l’allarme attorno alle 16.00, viene precisato. Sono stati allertati tutti i mezzi di soccorso da entrambe le parti del percorso e sono stati dispiegati numerosi mezzi tecnici per localizzare le sei persone.

Secondo la polizia, alle 17.19 di ieri un membro del gruppo è riuscito a raggiungere i servizi di soccorso, i quali hanno potuto localizzare gli sciescursionisti nella zona della Tête Blanche, a circa 3500 metri di quota e a circa metà percorso.

Ieri la tempesta sul versante meridionale delle Alpi e il rischio di valanghe hanno impedito agli elicotteri e alle squadre di soccorso di avvicinarsi alla zona, spiega ancora la polizia cantonale.

Nella notte cinque soccorritori esperti dell’Organizzazione cantonale di soccorso vallesana (KWRO) hanno tentato di raggiungere la zona via terra da Zermatt. Ma a causa delle pessime condizioni meteorologiche e dei rischi connessi hanno dovuto abbandonare le ricerche a oltre 3000 metri di altitudine, prosegue il comunicato.

Oggi le varie unità speciali della polizia cantonale, tra cui i membri del gruppo di montagna e le unità tecniche e di telecomunicazione sono state impiegate a fianco delle squadre di soccorso della KWRO e delle Forze aeree.

La situazione viene costantemente analizzata per quanto riguarda le opzioni di intervento e viene portata avanti in stretta collaborazione tra i vari partner, afferma ancora la polizia. Le misure continueranno durante la notte.