VS: precipita per 100 metri, morta alpinista sul Cervino

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un’alpinista è deceduta oggi mentre si trovava sul Cervino. La donna è precipitata per 100 metri morendo sul colpo, riferisce la polizia cantonale vallesana.

La vittima è morta stamane precipitando sul versante svizzero mentre procedeva in salita ed è caduta quando si trovava a quota 3’460 metri. L’allarme è stato dato subito da altre persone che hanno assistito alla caduta. I soccorritori, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’alpinista. La donna era partita questa mattina dal rifugio Hörnli, a 3’260 metri, per raggiungere la vetta (4’478 metri), precisa la polizia.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, fanno sapere le autorità, le quali stanno procedendo all’identificazione formale della vittima. Il Ministero pubblico e la polizia cantonale vallesani hanno aperto un’inchiesta sul caso.