VS: processo fuori dal comune per un gestore patrimoniale di Sion

Keystone-SDA

È iniziato oggi a Sion un processo fuori dal comune. Dopo diversi rinvii, un gestore patrimoniale accusato di aver truffato una trentina di persone per milioni di franchi viene giudicato insieme ai suoi complici, più di dieci anni dopo i fatti.

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(Keystone-ATS) L’imputato principale deve in particolare rispondere di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. Lui e i suoi due co-imputati avrebbero fraudolentemente convinto terzi a investire in una società olandese specializzata in guanti in lattice ipoallergenici.

Oggi, i tre interessati si sono presentati al Tribunale distrettuale di Sion insieme ai loro avvocati. L’udienza è quindi iniziata poco dopo le 9:00 con le questioni pregiudiziali – numerose -, a causa dell’ampiezza e della complessità del dossier.

Secondo l’accusa, ciascuno sembrava assumere un ruolo meticolosamente definito. Quale stratagemma, presentavano l’azienda come molto promettente, vendevano certificati azionari sopravvalutati e non raggiungevano mai i rendimenti promessi. Avrebbero sistematicamente nascosto i loro legami con la società in questione e si sarebbero divisi i profitti delle diverse transazioni.

In un altro filone del caso, si parla anche di promesse di investimenti in grandi vini tramite prestiti. Il denaro non avrebbe, in alcuni casi, mai finanziato tali acquisti e, in altri, le plusvalenze promesse non si sarebbero mai concretizzate. Quando si trattava di rimborsare gli interessati, non arrivava più alcuna risposta.

Il più delle volte, il principale imputato avrebbe tratto profitto dal legame di fiducia o addirittura di amicizia costruito con i suoi clienti, di cui generalmente aveva il mandato di gestire il patrimonio. In diversi casi, le vittime sono arrivate fino a contrarre ipoteche per coprire i loro investimenti.

Dossier di grande portata

In totale, sono coinvolte quasi trenta accusatori privati, tra cui l’ex rinomato chef Fredy Girardet. Il dossier – di oltre 30’000 pagine – riguarda uno dei più grandi casi di criminalità economica del canton Vallese degli ultimi anni, secondo i media vallesani.

Dopo più di dieci anni di indagini, l’udienza dovrebbe svolgersi su più giorni a partire da oggi al Tribunale distrettuale di Sion. Era stata rinviata due volte a marzo a causa dell’assenza dell’avvocata del principale imputato.

Diversi media avevano già ricordato che le parti civili desideravano che il caso andasse avanti lo stesso, poiché diversi fatti potrebbero essere prossimamente prescritti.