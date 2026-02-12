VS: ripristinati i collegamenti per la Lötschental dopo valanga

Keystone-SDA

Una valanga ha sepolto un tratto della cantonale tra Goppenstein e Gampel, in Vallese, oggi poco prima di mezzogiorno. Chiusa per diverse ore in ambo le direzioni, la strada è stata riaperta in serata, così come il servizio navetta del Lötschberg.

(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), nessuno è rimasto ferito e nessuna infrastruttura ha subito danni. A causa del pericolo di slavine ancora elevato, prima di poter riaprire il tratto è stato necessario effettuare un’operazione di distacco valanghe controllato con un elicottero, inizialmente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La segnalazione della valanga, caduta presso la galleria Rotloiwi, è giunta alle 11.40, ha riferito la polizia cantonale vallesana all’agenzia Keystone-ATS, confermando un’informazione del portale watson.ch. Il tunnel è situato a valle della stazione di carico di autoveicoli del Lötschberg. Per questo motivo, pure questo servizio ha dovuto essere temporaneamente sospeso, isolando la Lötschental.

Verso le 18.30 la polizia ha indicato a Keystone-ATS che il traffico stradale era appena ripreso. Stesso discorso per il servizio ferroviario: le compagnie BLS e FFS non riportano più alcuna perturbazione a partire dalle 18.00.

Da notare che il pericolo di valanghe è “forte” sul territorio vallesano da ieri, con un livello di 4 su 5.