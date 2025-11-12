VS: ritrovate ossa alpinista disperso oltre 30 anni fa

Keystone-SDA

I resti di un uomo scomparso nel 1994 sono stati rinvenuti il 15 ottobre scorso da alcuni alpinisti che stavano scalando l'Obergabelhorn, sopra Zinal (VS). Lo fa sapere oggi la polizia vallesana, precisando che appartengono a uno svizzero nato nel 1969.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo il ritrovamento, si legge in una nota, agenti delle forze dell’ordine cantonali sono stati trasportati in elicottero sul posto per recuperare quanto scoperto, ovvero delle ossa e degli effetti personali.

L’indagine ha ricostruito che due alpinisti erano scomparsi nella stessa zona il 4 novembre del 1994. La prima vittima era già stata ritrovata nel 2000. Ora, con l’identificazione anche della seconda, la vicenda è definitivamente chiusa.