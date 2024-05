VS: scialpinista precipita in un canalone e muore

1 minuto

(Keystone-ATS) Uno scialpinista è morto ieri mattina a Belalp, sopra Naters (VS). Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.

Insieme ad altre due persone era partito in direzione del rifugio Oberaletsch (2’640 m). Poco dopo l’hotel “Belalp”, per ragioni sconosciute, è caduto per diverse centinaia di metri lungo un ripido pendio in un canalone.

L’incidente è avvenuto verso le 10.00, quando i tre si trovavano nella prima parte dell’itinerario. Una volta allertati, i soccorritori sono giunti sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’identificazione della vittima è in corso. Il ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto, precisa la polizia.