VS: stop allo sci estivo ai piedi del Cervino a causa del caldo

Keystone-SDA

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A causa dell'ondata di caldo che non risparmia le quote più alte delle Alpi, da oggi lo sci estivo sul versante vallesano del Cervino viene sospeso perché non più sicuro. Lo ha deciso Zermatt Bergbahnen, società che gestisce gli impianti di risalita.

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(Keystone-ATS) Questi arrivano fino a quota 3’000 metri, sul ghiacciaio del Teodulo. “Le temperature persistentemente elevate, la mancanza di raffreddamento notturno, i frequenti temporali e le mutevoli condizioni della neve e dei ghiacciai attualmente impediscono agli ospiti di sciare in sicurezza e in condizioni ottimali”, spiega la società in una nota odierna.

La società aggiunge che gli atleti di Swiss-Ski, la Federazione svizzera di sci, potranno continuare ad allenarsi sulle piste appositamente preparate, ma in misura limitata.

Il CEO di Zermatt Bergbahnen Martin Hug, citato nel comunicato, aggiunge che “la sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori ha la priorità assoluta in ogni momento”.