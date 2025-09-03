The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

VS: terme Ovronnaz in fallimento, interessati quasi 100 dipendenti

Keystone-SDA

Le terme di Ovronnaz, in Vallese, sono state dichiarate insolventi: il 27 agosto il tribunale di Martigny e Saint-Maurice ha ordinato lo scioglimento della società Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SA.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il sindacato SCIV sono direttamente interessati quasi un centinaio di dipendenti.

“Questo annuncio è un passo doloroso per Ovronnaz, il Basso Vallese e il cantone”, si legge in un comunicato diffuso oggi da SCIV. Le terme sono infatti un fiore all’occhiello turistico e un simbolo del dinamismo della regione: ogni anno attirano numerosi ospiti e contribuiscono in modo significativo alla vitalità economica e sociale della zona.

Secondo il quotidiano Le Nouvelliste, che per primo ha riportato la notizia, il centro termale e il ristorante continueranno a funzionare fino a quando non sarà presa una decisione in merito alla chiusura o alla messa sotto tutela da parte delle autorità. Già nel giugno scorso il giornale aveva riferito delle difficoltà finanziarie dell’azienda: numerosi creditori avrebbero richiesto il il rimborso dei prestiti. In gioco vi sarebbe un importo di almeno 3 milioni di franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
71 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR