VS: termometro sale per la prima volta dell’anno a 30 gradi

Keystone-SDA

Primo giorno di canicola dell'anno in una località svizzera: a Visp (VS) oggi si sono raggiunti per la prima volta i 30 gradi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di una data piuttosto precoce per temperature del genere, ha indicato il servizio meteorologico privato MeteoNews sulla piattaforma X. Tuttavia non si tratta di un record. Il giorno canicolare (30 gradi o più) più precoce in una località nella Confederazione risale all’8 aprile 2011 a Lugano.

Nella valle del Rodano, dove si trova Visp, il primo giorno canicolare viene registrato verso fine maggio, ovvero in questo periodo dell’anno, ha precisato dal canto suo l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Proprio a fine maggio sono stati misurati per la prima volta trenta gradi anche lo scorso anno: il 31 maggio 2025 la colonnina di mercurio era salita a 31,3 gradi a Visp.

In futuro, sempre più giornate canicolari

Per le analisi climatologiche la soglia dei 30 gradi è importante. Quando questo valore viene raggiunto o superato, il giorno è considerato canicolare. Negli ultimi decenni il numero di queste giornate è aumentato.

MeteoSvizzera prevede che giorni di questo tipo saranno sempre più frequenti nel corso di questo secolo a causa del cambiamento climatico. “Al momento non siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi” di innalzamento massimo della temperatura globale, aveva dichiarato l’ambasciatore per l’ambiente Felix Wertli in occasione della 30esima Conferenza dell’ONU sul clima nel novembre 2025. Tuttavia, negli ultimi dieci anni dall’Accordo di Parigi sono stati fatti grandi progressi.

“Nel 2015 eravamo sulla traiettoria di un riscaldamento globale di 4 gradi. Ora siamo su un percorso di 2,3-2,8 gradi”, aveva sottolineato Wertli.