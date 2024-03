VS: trovati morti 5 dei 6 sciescursionisti dispersi

(Keystone-ATS) Cinque dei sei sciescursionisti che erano dispersi da sabato nella regione della Tête Blanche (VS) sono stati trovati senza vita ieri sera. Lo ha annunciato stamane la polizia cantonale vallesana che sta continuando le ricerche del sesto disperso.

I sei – cinque membri di una famiglia vallesana e una friburghese, tutti di età compresa tra i 21 e i 58 anni – erano partiti sabato da Zermatt (VS) e volevano raggiungere Arolla (VS) il giorno stesso. Non vedendoli arrivare, un membro della famiglia che doveva andare a prenderli ha dato l’allarme attorno alle 16.00. Sono stati allertati tutti i mezzi di soccorso da entrambe le parti del percorso e sono stati dispiegati numerosi mezzi tecnici per localizzare le sei persone.

Una telefonata fatta poco dopo le 17.00 da uno dei sei dispersi ha poi permesso la localizzazione nel settore della Tête Blanche, a circa 3’500 metri di quota. Una squadra di soccorritori, giunta nei pressi del rifugio Dent Blanche intorno alle 19.30 di domenica, ha raggiunto il settore Tête Blanche intorno alle 21.20, dove ha scoperto i corpi di cinque delle sei persone disperse dal giorno precedente, ha precisato la polizia nel comunicato.

Le condizioni meteorologiche sono state molto avverse durante il fine settimana. Una tempesta di foehn ha attraversato le Alpi svizzere sabato e domenica, interrompendo le ricerche dei soccorritori.