VS: Valle di Saas è di nuovo accessibile senza restrizioni

(Keystone-ATS) La Valle di Saas (VS) è di nuovo accessibile senza restrizioni. Interrotta per sei giorni, la strada sul fondovalle è stata riaperta oggi intorno alle 10.00, ha indicato all’agenzia Keystone-ATS Stefan Luggen, vicecapo dell’Ufficio mobilità del Canton Vallese.

Anche se la carreggiata è stata riaperta un’ora prima di quanto annunciato, molti veicoli erano in attesa davanti alle barriere, ha aggiunto. La gente voleva scendere in pianura, ma dei veicoli volevano anche salire, in particolare per effettuare le consegne ai negozi o per distribuire la posta, ha detto Luggen.

Dal canto loro, i responsabili di Saastal Tourismus (l’ufficio turistico locale) si sono recati sui luoghi della frana per ringraziare gli operai e “tutti coloro che hanno lavorato alacremente per liberare la strada”, ha indicato l’organizzazione in un comunicato.

La strada era stata interrotta in seguito a una frana caduta nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a causa del maltempo. Circa 2’200 persone, soprattutto turisti svizzeri, erano rimaste bloccate nella valle, isolata dal resto del mondo. Circa 1’200-1’300 persone erano poi state sfollate in elicottero. I voli hanno anche permesso di consegnare materiale e cibo ai villaggi isolati.

La strada riaperta oggi è ancora provvisoria. Il Cantone sta cercando una soluzione definitiva per il ponte sul torrente Mattwaldbach, ha dichiarato Luggen. Secondo l’ingegnere cantonale responsabile del progetto, Vincent Pellissier, l’infrastruttura dovrebbe essere costruita tra otto-dieci mesi e dovrebbe risultare un po’ spostata rispetto all’ubicazione attuale.