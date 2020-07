VS: banco di lupi con quattro nuovi cuccioli presso Vionnaz

Almeno quattro cuccioli sono nati in un branco di lupi che vive sulle alture di Vionnaz e Vouvry, nella parte del Vallese vicino al lago Lemano. KEYSTONE/WALTER BIERI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 luglio 2020 - 15:20

(SDA-ATS)

Almeno quattro cuccioli sono nati in un branco di lupi che vive sulle alture di Vionnaz e Vouvry, nella parte del Vallese vicino al lago Lemano. Una video-trappola ha immortalato la loro presenza, riferisce oggi l'ufficio cantonale per la caccia.

In giugno era stata avvistata una femmina che allattava. In seguito è stato rafforzato il dispositivo di sorveglianza. Dalle osservazioni sul terreno si è così scoperto che il branco ha figliato per il secondo anno consecutivo, con almeno quattro cuccioli.

Secondo il dipartimento della caccia, tre lupi adulti sono regolarmente presenti sul territorio. Nessuna analisi genetica è stata in grado finora di identificare formalmente un lupo nella zona.

Martedì scorso, anche Vaud aveva segnalato la recente nascita di almeno cinque lupi, in un branco nella zona del Marchairuz, nel Giura vodese. Già l'anno scorso i lupi avevano dato alla luce dei cuccioli in questa regione sovrastante la valle di Joux - per la prima volta in 150 anni nel Cantone.

In Svizzera si stima che ci sia un'ottantina di lupi. Il primo branco si era formato nel 2012 nella regione grigionese del Calanda. Da allora gli animali hanno continuato a diffondersi e ad oggi gli esperti ritengono che ci siano almeno nove branchi.