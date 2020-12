Questa estate era Svizzera, ma quest'inverno diventa Iraq. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 dicembre 2020 - 13:30

(Keystone-ATS)

Il presidente del consiglio di stato vallesano Christophe Darbellay promette controlli a tappeto nei comprensori sciistici per garantire il rispetto dei piani di protezione.

Su questo fronte saranno impiegati due terzi degli agenti di polizia, ha spiegato alla NZZ am Sonntag. "A Verbier e a Zermatt sarà come a Baghdad", afferma l'ex presidente del PPD svizzero in dichiarazioni riportate dal domenicale zurighese.