Vw chiuderà quattro fabbriche in Germania a partire dal 2031
Volkswagen chiuderà quattro fabbriche in Germania nei prossimi anni. È quello che scrive lo Spiegel, sul suo portale. Secondo il magazine, entro cinque anni il colosso dell'auto tedesca, chiuderà i siti di Zwickau, Emden.
(Keystone-ATS) Nel 2032 seguirà la chiusura di Hannover e nel 2034 quella di Neckarsulm. Nelle quattro fabbriche lavorano 40 mila dipendenti. In aggiunta, per reagire alla crisi del settore, il ceo Oliver Bume vuole tagliare fino a 50 mila posti entro il 2030.