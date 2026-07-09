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Vw chiuderà quattro fabbriche in Germania a partire dal 2031

Keystone-SDA

Volkswagen chiuderà quattro fabbriche in Germania nei prossimi anni. È quello che scrive lo Spiegel, sul suo portale. Secondo il magazine, entro cinque anni il colosso dell'auto tedesca, chiuderà i siti di Zwickau, Emden.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel 2032 seguirà la chiusura di Hannover e nel 2034 quella di Neckarsulm. Nelle quattro fabbriche lavorano 40 mila dipendenti. In aggiunta, per reagire alla crisi del settore, il ceo Oliver Bume vuole tagliare fino a 50 mila posti entro il 2030.

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