Wafa, almeno 15 morti in attacchi a Gaza City

Keystone-SDA

Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi, la maggior parte dei quali bambini e donne, e decine sono rimasti feriti in un attacco israeliano sul quartiere di Al-Tuffah a Gaza City.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Altre 20 risultano disperse sotto le macerie, dopo che gli aerei israeliani hanno bombardato un’abitazione. Lo riporta Wafa che cita fonti mediche. Il direttore dell’ospedale Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, ha dichiarato all’Associated Press che gli attacchi israeliani hanno ucciso palestinesi in tutta la città di Gaza, mentre i bombardamenti si sono “notevolmente attenuati”.

