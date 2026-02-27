Warner: proposta Paramount superiore. Netflix rinuncia

Warner Bros ha stabilito che la proposta rivista di Paramount è superiore per gli azionisti a quella di Netflix. Lo ha detto il consiglio di amministrazione di Warner, mentre il colosso della tv in streaming ha dal canto suo abbandonato la gara al rialzo.

(Keystone-ATS) Paramount ha messo sul piatto 31 dollari per azione per acquistare l’intera società, inclusa Cnn. L’offerta di Netflix riguardava solo le attività di streaming e quelle di intrattenimento.

La decisione del consiglio di amministrazione di Warner arriva nel giorno della visita alla Casa Bianca del co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos.

Paramount da mesi insegue Warner ma senza successo. Tutte le sue offerte sono state respinte perché non appetibili o senza abbastanza garanzie. Quest’ultima però ha incassato al promozione di Warner mettendo sul piatto 31 dollari per azioni e garanzie personali di Larry Ellison, il miliardario di Oracle amico di Donald Trump. Suo figlio David è amministratore delegato di Paramount.

Netflix rinuncia

Netflix ha dal canto suo rinunciato ad aumentare la sua offerta per Warner Bros. “La transazione che avevamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti. Comunque noi siamo disciplinati e il prezzo richiesto per eguagliare l’offerta di Paramount rende l’accordo non più finanziariamente attraente, per questo abbiamo deciso di declinare” la possibilità di una nuova offerta, ha detto Netflix.

La decisione consegna quindi la vittoria a Paramount nella scalata a Warner.