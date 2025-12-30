WEF: attentato Sydney conferma necessità misure sicurezza

Keystone-SDA

L'attentato terroristico di Sydney ha confermato la necessità delle misure di sicurezza che vengono adottare a Davos (GR) per il Forum economico mondiale (WEF).

(Keystone-ATS) “Eventi di questo genere possono accadere ovunque”, ha detto il comandante della polizia cantonale retica Walter Schlegel. Anche nei Grigioni bisogna quindi essere pronti. “Non ci si aspettava un attentato così in Australia”, ha affermato in un’intervista alla “Südostschweiz” pubblicata oggi. Come noto, alla famosa Bondi Beach, il 14 dicembre – durante le celebrazioni di Hanukkah – due persone hanno sparato sulla folla uccidendo 15 persone.

Per il World Economic Forum la minaccia terroristica non è una novità. Il dispositivo di sicurezza a Davos è stato costantemente aggiornato negli ultimi 25 anni, ha spiegato il comandante. Ogni anno si cercano possibili miglioramenti, anche se il sistema di base è “forte e adeguato”.

Il 100% di sicurezza non esiste

Per avere una visione su tutto, è necessaria una collaborazione fra la polizia cantonale e le autorità federali. Oltre a questo, esiste la possibilità di attacchi con droni. Da circa dieci anni attorno alla manifestazione vengono piazzati proprio sistemi per evitare una tale evenienza: “Prendiamo il meglio e il più attuale che c’è sul mercato”, ha detto Schlegel. Anche gli attacchi cibernetici vengono presi in considerazione.

Nonostante tutto questo, il 100% di sicurezza non è mai raggiungibile, ha messo in evidenza il comandante. Per l’edizione 2026 vi è poi ancora una certa incognita sui partecipanti, cosa che potrebbe cambiare la situazione.

Un arrivo del presidente statunitense Donald Trump è probabile. “Poi la domanda diventa: cosa ne consegue? Quali altri Stati, quali presidenti arriveranno?”, ha detto.