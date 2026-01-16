WEF: Berna sconsiglia partecipazione a protesta non autorizzata

Keystone-SDA

Non partecipate alla manifestazione contro il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). È l'appello rivolto dalla città di Berna in merito alla protesta prevista domani nella capitale.

(Keystone-ATS) “La manifestazione di sabato non è stata autorizzata e il suo esatto svolgimento non è noto”, ha indicato oggi il dicastero bernese della sicurezza.

Già ieri la polizia cantonale bernese aveva annunciato un imponente dispiegamento di forze con il sostegno di altri cantoni. Nel pomeriggio di domani sono previste limitazioni al traffico, in particolare nella zona della stazione ferroviaria.