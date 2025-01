WEF: impiegato l’esercito per garantire la sicurezza

Keystone-SDA

Anche quest'anno l'esercito svizzero appoggerà il Canton Grigioni nelle misure di sicurezza per il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). Oggi entra in servizio la maggioranza della truppa.

(Keystone-ATS) I primi lavori sono partiti già prima di Natale, viene spiegato in un comunicato odierno dell’Aggruppamento Difesa. Fra le varie cose, i militi – con un effettivo massimo di 5000 unità – hanno come obiettivo la protezione delle infrastrutture e dello spazio aereo.

Con il suo intervento, l’esercito adempie l’obbligo della Confederazione di fornire appoggio alle autorità civili in caso di compiti d’importanza nazionale o internazionale, oltre che di tutelare le persone protette dal diritto internazionale. Il servizio si svolgerà comunque sotto la responsabilità delle autorità civili retiche. Il capo generale sarà il comandante della Polizia cantonale dei Grigioni, colonnello Walter Schlegel.

Difesa dello spazio aereo

La salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è un compito della Confederazione e rientra nella responsabilità dell’esercito. Le Forze aeree rafforzeranno il servizio di polizia aerea ed effettueranno voli di sorveglianza, nonché trasporti aerei di persone protette in virtù del diritto internazionale.

L’esercito potenzierà il sistema radar e impiegherà jet da combattimento armati in servizio di pattugliamento permanente. Saranno impiegati anche mezzi di difesa terra-aria. Le misure in tal senso saranno attuate in stretta collaborazione con i partner austriaci e italiani.

Le limitazioni dello spazio aereo sopra Davos riguarderanno un’area con raggio di 25 miglia nautiche (circa 46 km) e saranno in vigore venerdì 17 gennaio 2025 dalle ore 10.00 alle 17.00, nonché dalle 8.00 di lunedì 20 gennaio 2025, data dell’inizio del Forum, senza interruzioni fino alle 17.00 di sabato 25 gennaio 2025, giorno successivo alla chiusura dell’evento. Sul sito web dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) sono disponibili informazioni dettagliate e documenti.