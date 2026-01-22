WEF: oggi il debutto del nuovo “Consiglio di Pace” di Trump

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump sarà di nuovo il protagonista della giornata al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). Oggi si terrà la prima riunione del suo "Consiglio di Pace", con la partecipazione di almeno una decina fra capi di Stato e ministri.

(Keystone-ATS) Alla seduta sono attesi ad esempio il presidente argentino Javier Milei, quello azero Ilham Aliyev e quella kosovara Vjosa Osmani. Per gli Usa, saranno presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner.

Il consiglio, inizialmente concepito per promuovere il piano di pace a Gaza, negli ultimi giorni ha assunto l’aspetto di un concorrente privato delle Nazioni Unite nella risoluzione dei conflitti in tutto il mondo. Dallo scorso fine settimana, diverse decine di Paesi hanno indicato di aver ricevuto inviti a partecipare, tra cui Svizzera, Francia, Germania, Canada, Russia e Cina. La Confederazione sta ancora valutando la questione e per ora non vi prenderà parte, mentre dall’Eliseo, come ad esempio da Svezia e Norvegia, è già giunto un no.

L’incontro avviene mentre Trump sta esercitando pressioni sull’Europa per ottenere la Groenlandia. Ha ribadito le sue intenzioni ieri da Davos durante un lungo e attesissimo discorso, prima di annunciare sul suo social, Truth, che avrebbe ritirato le minacce di nuovi dazi contro otto Paesi europei se il territorio autonomo danese non gli fosse stato ceduto.

L’inquilino della Casa Bianca ha pure rilasciato dichiarazioni sulla Svizzera, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo a un ritorno di dazi elevati. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ieri si è brevemente intrattenuto con il tycoon, si è tuttavia detto ottimista sul fatto che le tariffe resteranno al 15%, come negoziato a novembre.

Parmelin e il ministro degli esteri Ignazio Cassis stileranno un bilancio della settimana nella giornata odierna. Nel programma ufficiale di oggi del WEF figurano gli interventi di ospiti quali il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente israeliano Isaac Herzog, mentre non si accenna al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cui potenziale arrivo nei Grigioni resta pertanto avvolto nel mistero.