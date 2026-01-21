WEF: Parmelin dovrebbe incontrare ministro finanze USA Bessent

Il ministro delle Finanze statunitense Scott Bessent ha dichiarato di aver programmato un incontro con il presidente della Confederazione Guy Parmelin oggi a Davos (GR). Ha affermato di avere un "ottimo rapporto" con il suo omologo svizzero.

(Keystone-ATS) Esprimendosi alla USA House – il padiglione privato, non governativo, che opera parallelamente al WEF e funge da centro per eventi, networking e promozione degli interessi americani – Bessent ha detto che Parmelin è molto esperto in materia economica: grazie alle sue capacità di leadership sarà possibile raggiungere un accordo equo per i cittadini statunitensi.

La Svizzera è una roccaforte industriale, ha aggiunto il ministro USA, esprimendo tuttavia preoccupazione per un possibile avvicinamento della Confederazione all’UE e che la “burocrazia europea” possa indebolire l’economia svizzera.

Il segretario al Tesoro ha inoltre confermato che il presidente americano Donald Trump arriverà con circa tre ore di ritardo a causa di un problema elettrico riscontrato sull’Air Force One, che lo ha costretto a cambiare aereo.

Il discorso di Trump a Davos atteso per le 14,30, seguìto con particolare attenzione per le sue recenti pressioni sull’acquisizione della Groenlandia, slitta quindi a causa dell’imprevisto tecnico.

Il ritardo arriva in un momento di alta tensione, con i leader europei e le istituzioni finanziarie – incluse le banche del Vecchio Continente – in allerta per le possibili ricadute delle politiche commerciali e geopolitiche dell’amministrazione statunitense, che potrebbero influenzare anche la liquidità in dollari delle istituzioni europee.