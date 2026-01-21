WEF: Trump parlerà di “America first”, Groenlandia e Venezuela

Keystone-SDA

Il discorso di Donald Trump a Davos sarà improntato al concetto di "America First" ma affronterà anche anche i temi legati a Venezuela, Groenlandia e l'economia Usa. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca a bordo dell'Air Force One.

1 minuto

(Keystone-ATS) Intanto fuori dal centro congressi di Davos si sono riuniti manifestanti con cartelloni di protesta. Anche l’accesso alla sala in cui si terrà il discorso è fortemente limitato: per accedervi è necessario disporre di un badge bianco, riservato a capi di stato ministri, alti funzionari e delegazioni di organizzazioni internazionali. Tutti gli altri, giornalisti compresi, potranno seguire il discorso del presidente USA via streaming da una sala adiacente.

“In un anno abbiamo praticamente eliminato l’inflazione e l’economia Usa è in pieno boom ed è il motore dell’economia mondiale”, ha esordito Trump, giustificando questi successi. Ha quindi considerato che l’Europa “non sta andando nella direzione giusta e sta diventando irriconoscibile a causa dell’immigrazione incontrollata”.