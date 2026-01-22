WEF: Zelensky arrivato in Svizzera, incontro con Trump alle 13.00

Keystone-SDA

Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera per partecipare al WEF di Davos (GR), dove avrà un incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump alle 13:00. Lo ha riferito il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nikiforov.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il programma della visita include anche un discorso di Zelensky al Forum economico mondiale (WEF), previsto alle 14:30, nonché la partecipazione a una sessione del panel del “Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell’Ucraina”. Nell’ambito dell’evento, Volodymyr Zelensky incontrerà i rappresentanti delle aziende energetiche.

In base a quanto ha quotidiano britannico Financial Times, Zelensky avrebbe voluto firmare a Davos un “piano di prosperità” da 800 miliardi di dollari tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa. Al momento non sarebbe però prevista alcuna firma ufficiale, con la questione della Groenlandia e quella del “Consiglio di Pace” ancora in sospeso.

Un altro fattore che avrebbe portato alla decisione di non procedere con il piano per Kiev sarebbe il rifiuto della Russia, finora, di dare disponibilità ad accettare il più ampio piano di pace in 20 punti elaborato dagli Stati Uniti con il contributo di Ucraina ed Europa, scrive il quotidiano.

A tal proposito, oggi l’inviato del presidente Donald Trump Steve Witkoff si recherà a Mosca con il genero del leader statunitense Jared Kushner. Come riferito dallo stesso Witkoff in data odierna a Davos, “i colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina hanno fatto “molti progressi” e si sono “ridotti a un’unica questione” tra Kiev e Mosca”.