WEF 2026: trasporto merci ferroviario impopolare

Keystone-SDA

Il materiale per il Forum economico mondiale (WEF) arriva a Davos (GR) principalmente via strada, nonostante il fatto che da tre anni i relativi trasporti siano proposti anche su rotaia. Secondo quanto riferito dalla Ferrovia retica (FR), l'interesse non è "purtroppo aumentato in modo significativo".

(Keystone-ATS) In termini numerici, non si è registrato un aumento dei trasporti rispetto all’anno precedente, ha scritto oggi la FR su richiesta di Keystone-ATS. Rimangono all’incirca a quota 20 i container che vengono trasportati in treno a Davos o, di ritorno, a Landquart (GR).

L’obiettivo era però un altro. Tre anni fa, il comune di Davos ha annunciato che avrebbe alleggerito il traffico sulle strade grigionesi in vista del WEF 2025. Anche i semirimorchi avrebbero dovuto essere trasportati, per quanto possibile, sulle rotaie e i viaggi di lunga distanza su strada provenienti dall’estero sarebbero stati sostituiti dal trasporto ferroviario.

Tuttavia, “purtroppo la domanda non è aumentata per diversi motivi”, indica la FR. L’azienda è comunque sufficientemente flessibile da poter rispondere anche a richieste con breve preavviso. Sono in corso trattative in tal senso. L’edizione di quest’anno del WEF si terrà la prossima settimana, dal 19 al 23 gennaio.

La Ferrovia retica ha inoltre annunciato che durante il forum saranno nuovamente disponibili treni navetta. Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli al riguardo. In passato, tre treni di questo tipo circolavano ogni ora tra le stazioni di Davos Dorf e Davos Platz, servendo anche la fermata temporanea allestita appositamente per il WEF presso il centro congressi della località.