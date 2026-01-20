WEF Davos: l’IA può far crescere il Pil svizzero di 85 miliardi

Keystone-SDA

L'intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale di aumentare notevolmente il prodotto interno lordo (Pil) svizzero: è quanto emerge da uno studio presentato oggi al Forum economico mondiale (WEF) di Davos.

(Keystone-ATS) La ricerca – realizzata dalla società di consulenza Implement Consulting Group e commissionata dal colosso informatico americano Google nonché da Digitalswitzerland, organizzazione che promuove la digitalizzazione del paese – stima che l’adozione diffusa dell’IA potrebbe portare a un incremento dell’11% del Pil svizzero nell’arco di un decennio, pari a 80-85 miliardi di franchi.

L’analisi si focalizza sul contributo specifico nei processi di ricerca e sviluppo (R&S), dove l’IA potrebbe aumentare l’efficienza del 10-20%, con un potenziale di 15 miliardi all’anno entro il 2034. Le opportunità si articolano su tre dimensioni chiave: la prima è l’utilizzo dell’IA per accelerare l’innovazione nella ricerca scientifica e industriale; la seconda è la produzione di tecnologia IA stessa; la terza, cruciale, è la commercializzazione delle innovazioni attraverso aziende digitali. La capacità della Svizzera di far crescere queste imprese sarà determinante per sfruttare appieno il potenziale.

“L’IA può spingere significativamente i processi di R&S”, afferma Christine Antlanger-Winter, direttrice di Google Svizzera, citata in un comunicato. “Per rimanere competitivi e garantire che i benefici dell’intelligenza artificiale raggiungano tutta la popolazione, dobbiamo cogliere queste opportunità in modo coraggioso e responsabile”.

Da parte sua Franziska Barmettler, CEO di Digitalswitzerland, sottolinea l’importanza di far arrivare i vantaggi dell’IA alle piccole e medie imprese, come pure alle industrie tradizionali: per questo l’associazione ha promosso uno specifico piano d’azione svizzero per l’IA. Per finire, Hvidt Thelle di Implement Consulting evidenzia come il potenziale delle nuove tecnologie sia massimo in settori ad alta intensità di ricerca come la farmaceutica, con un impatto atteso sul Pil elvetico superiore a quello medio Ue.