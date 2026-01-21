WEF Davos: scoppiati 2 incendi, uno in centro congressi

Keystone-SDA

Questa sera, durante l'incontro annuale del Forum economico mondiale (WEF), è scoppiato un incendio nel centro congressi di Davos (GR). Lo ha confermato la polizia sollecitata da Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era ancora all’interno dell’edificio. Non ci sono stati feriti. Un altro incendio è divampato accanto a un hotel della cittadina. L’albergo è stato evacuato. Anche in questo caso nessuno ha riportato lesioni.

C’è stato un allarme incendio nella zona del congresso, ha dichiarato un portavoce della polizia cantonale grigionese. Per il momento non è ancora chiaro dove siano divampate le fiamme.

Trump si trovava ancora nell’edificio, dove nel pomeriggio aveva tenuto un discorso, come ha potuto appurare un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto. Non ci sono stati feriti, ma a causa dell’elevato numero di persone presenti sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e ambulanze. Il centro congressi è stato isolato.

Questo è stato il secondo intervento dei vigili del fuoco nella giornata odierna. Accanto a un albergo ha preso fuoco una piccola capanna prevista per la consumazione di fondue di formaggio, ha riferito il portavoce della polizia. Gli ospiti dell’hotel sono stati temporaneamente sfollati. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.