WEF Davos: Trump, non imporrò i dazi per la Groenlandia

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump annuncia che non imporrà dal primo febbraio i dazi minacciati ai paesi europei per la Groenlandia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo annuncia lo stesso Trump sulla sua rete sociale Truth Social dopo l’incontro “costruttivo” con il segretario generale della Nato Mark Rutte a margine della riunione annuale del Forum economico mondiale a Davos (GR).

“Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato”, scrive Trump.

“Il vicepresidente J.D. Vance (all’anagrafe James David Vance), il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato speciale Steve Witkoff e altri, a seconda delle necessità, saranno responsabili dei negoziati. Riferiranno direttamente a me”.