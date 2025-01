Weidel eletta all’unanimità candidata cancelliera Afd

Keystone-SDA

Il partito dell'ultradestra tedesca di Afd ha eletto all'unanimità Alice Weidel come candidata cancelliera per le elezioni del 23 febbraio, nel corso del congresso a Riesa, in Sassonia. L'elezione è avvenuta per alzata di mano.

(Keystone-ATS) “Nero rosso oro! Nero rosso oro, cari amici!”. Sono le parole con cui Alice Weidel ha introdotto il discorso da candidata cancelliera. “Vorrei ringraziare Elon Musk – ha anche detto – che mette in onda in streaming il nostro congresso, in modo che tutti possano vedere quali politiche facciamo. Freedom of speach! Noi siamo per la libertà di espressione in questo Paese”.

“Volete sapere che cosa succederà qui quando saremo noi a remare? Chiuderemo i gender studies e cacceremo questi professori!”, ha aggiunto parlando al congresso.

“Il messaggio dovrà essere chiaro: le frontiere della Germania sono blindate!”, ha detto la leader dell’Afd tedesca. “Vogliamo cancellare ogni forma di sostegno per coloro che non hanno diritto di restare e realizzare un rimpatrio in grande stile. Voglio essere molto chiara: se dobbiamo chiamarla re-migrazione, allora significa davvero re-migrazione”.