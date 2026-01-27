Whoopi Goldberg, “avete tutti le mani sporche di sangue”

Keystone-SDA

"Avete tutti le mani sporche di sangue". Così l'attrice Whoopi Goldberg, intervenendo ad una trasmissione televisiva si è scagliata contro la segretaria del Departement of Homeland Security (Dhs) Kristi Noem e il comandante generale della Border Patrol, Greg Bovino.

(Keystone-ATS) L’attrice statunitense se l’è presa in particolare contro la sparatoria di Minneapolis in cui è stato ucciso Alex Pretti. Si è trattato, ha detto “di un vero e proprio omicidio. Il secondo omicidio di un cittadino americano”.

Intanto, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti dovrebbero lasciare Minneapolis oggi, secondo alcune fonti della Cnn. Il Dhs ha anche sospeso l’accesso ai suoi account sui social media.