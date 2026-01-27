The Swiss voice in the world since 1935
Whoopi Goldberg, "avete tutti le mani sporche di sangue"

"Avete tutti le mani sporche di sangue". Così l'attrice Whoopi Goldberg, intervenendo ad una trasmissione televisiva si è scagliata contro la segretaria del Departement of Homeland Security (Dhs) Kristi Noem e il comandante generale della Border Patrol, Greg Bovino.

(Keystone-ATS) L’attrice statunitense se l’è presa in particolare contro la sparatoria di Minneapolis in cui è stato ucciso Alex Pretti. Si è trattato, ha detto “di un vero e proprio omicidio. Il secondo omicidio di un cittadino americano”.

Intanto, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino e alcuni dei suoi agenti dovrebbero lasciare Minneapolis oggi, secondo alcune fonti della Cnn. Il Dhs ha anche sospeso l’accesso ai suoi account sui social media.

