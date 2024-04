World Central Kitchen riprende attività a Gaza

1 minuto

(Keystone-ATS) La World Central Kitchen (Wck), l’organizzazione umanitaria di cui 7 operatori sono stati uccisi dal fuoco dell’esercito israeliano a Gaza, ha annunciato di aver ripreso le sue attività nella Striscia dopo quattro settimane.

“La situazione umanitaria a Gaza rimane disastrosa – ha detto Erin Gore, amministratore delegato di Wck. Per questo stiamo riavviando la nostra attività con la stessa energia, dignità e attenzione nel nutrire quante più persone possibile”.

Ad oggi – ha proseguito Gore – abbiamo distribuito più di 43 milioni di pasti e siamo ansiosi di distribuirne altri milioni. Il cibo è un diritto universale e il nostro lavoro in Palestina è stata la missione più salvavita nei nostri 14 anni di storia organizzativa.

“Continueremo – ha sottolineato – a far arrivare quanto più cibo possibile a Gaza, inclusa la parte settentrionale della Striscia, via terra, aria o mare”. ” L’esercito israeliano – ha proseguito – si è scusato per l’attacco, definendolo un grave errore e affermando di aver cambiato le loro regole operative. Anche se non abbiamo garanzie concrete, continuiamo a cercare risposte e a sostenere il cambiamento con l’obiettivo di proteggere meglio Wck e tutti gli operatori delle Ong che prestano servizio nelle peggiori condizioni umanitarie. La nostra richiesta per un’indagine imparziale e internazionale rimane”.