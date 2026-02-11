Wp, Trump ha ritirato la Guardia Nazionale da quasi tutte le città

Keystone-SDA

L'amministrazione di Donald Trump ha ritirato i soldati della Guardia Nazionale da quasi tutte le città americane. Un ritiro segreto, scrive il Washington Post, non annunciato pubblicamente né dalla Casa Bianca né dal Pentagono.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si è trattato di una svolta notevole, dopo che il presidente americano e il segretario alla Difesa Pete Hegseth avevano insistito sulla necessità della mobilitazione della Guardia Nazionale per contrastare quella che hanno definito una violenza incontrollata.

In questi mesi sono stati schierati oltre 5000 soldati a Los Angeles, circa 500 a Chicago, 200 a Portland e altre migliaia a Washington, dove resta ancora un contingente di 2500 militari. Tutti gli altri, secondo il Comando Nord, sono stati ritirati entro la fine di gennaio.

A fine dicembre, la Corte Suprema ha emesso un’ordinanza temporanea che ha impedito a Trump di dispiegare i soldati a Chicago perché “la facoltà del presidente di federalizzare la Guardia Nazionale si applica solo in circostanze eccezionali”. La sentenza ha messo di conseguenza un freno a tutto il piano dell’amministrazione di utilizzare truppe federali per rispondere ai disordini nelle città. Secondo un rapporto del Congressional Budget Office, la mobilitazione è costata oltre 496 milioni di dollari.