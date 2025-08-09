Wwf, dimezzata in 25 anni la popolazione dei leoni

Keystone-SDA

In 25 anni la popolazione mondiale dei leoni si è dimezzata ed il re della foresta occupa ormai solo il 10% della sua area di distribuzione storica. A lanciare l'allarme è il Wwf in occasione della Giornata mondiale, il 10 agosto, che celebra questo felino.

(Keystone-ATS) Esistono però eccezioni virtuose come quelle che riguardano il leone indiano con un aumento della presenza e, spiega il Wwf, un esempio virtuoso di convivenza con la popolazione locale.

In generale, spiega l’associazione, il futuro dei leoni è messo a rischio dallo sfruttamento del loro habitat da parte dell’uomo – e dagli inevitabili conflitti che ne conseguono – dal bracconaggio, dalla rarefazione delle prede e dal commercio illegale.