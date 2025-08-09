The Swiss voice in the world since 1935

Wwf, dimezzata in 25 anni la popolazione dei leoni

Keystone-SDA

In 25 anni la popolazione mondiale dei leoni si è dimezzata ed il re della foresta occupa ormai solo il 10% della sua area di distribuzione storica. A lanciare l'allarme è il Wwf in occasione della Giornata mondiale, il 10 agosto, che celebra questo felino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Esistono però eccezioni virtuose come quelle che riguardano il leone indiano con un aumento della presenza e, spiega il Wwf, un esempio virtuoso di convivenza con la popolazione locale.

In generale, spiega l’associazione, il futuro dei leoni è messo a rischio dallo sfruttamento del loro habitat da parte dell’uomo – e dagli inevitabili conflitti che ne conseguono – dal bracconaggio, dalla rarefazione delle prede e dal commercio illegale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR