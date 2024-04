Xi, Cina-Russia su nuovo percorso di coesistenza armoniosa

(Keystone-ATS) Cina e Russia “si sono unite per forgiare un nuovo percorso di coesistenza armoniosa e di cooperazione vantaggiosa per tutti tra i principali Paesi”

Tutto ciò “ha portato benefici anche ai loro popoli e ha contribuito con saggezza e forza all’equità e alla giustizia internazionale”.

Il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha ricordato di aver concordato con l’omologo Vladimir Putin “di continuare a mantenere stretti scambi per garantire che le relazioni Cina-Russia si sviluppino sempre in modo continuo e costante”, secondo il resoconto della diplomazia di Pechino.

Entrambe le parti, ha aggiunto Xi, “dovrebbero cogliere l’occasione di celebrare i 75 anni dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche e di organizzare l’Anno Culturale Cina-Russia per attuare pienamente una serie di importanti consensi raggiunti dal presidente Putin e da me”. Xi, che ha chiesto a Lavrov di portare il suoi saluti allo leader del Cremlino, ha sottolineato che la Cina sostiene il popolo russo nell’intraprendere un percorso di sviluppo adatto alle sue condizioni nazionali, nonché Mosca nella lotta al terrorismo e al mantenimento della sicurezza sociale e della stabilità.

La Cina ha sempre attribuito “grande importanza allo sviluppo delle relazioni sino-russe ed è disposta a lavorare” per intensificare la comunicazione bilaterale, la collaborazione strategica multilaterale nei Brics, nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) e in altri contesti al fine di “mostrare maggiore responsabilità e unire il Sud globale nello spirito di uguaglianza, apertura, trasparenza e inclusività” fino alla “costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”.

Lavrov, sempre nella lettura di Pechino, ha trasmesso i cordiali saluti e i migliori auguri di Putin a Xi e ha rimarcato che “sotto la forte guida del presidente Xi Jinping, la Cina ha raggiunto risultati di livello mondiale e ha offerto importanti opportunità ad altri Paesi per raggiungere uno sviluppo comune, cosa che la Russia ammira profondamente”. Mosca vuole migliorare e consolidare le relazioni con la Cina e la rielezione alla presidenza di Putin “ha assicurato la continuità delle relazioni bilaterali” che si basano “sull’uguaglianza e sul vantaggio reciproco”, oltre la Guerra Fredda e con una forte resilienza. Per questo, Mosca è pronta a rafforzare l’unità e la cooperazione e a contribuire “alla formazione di un mondo più equo”.