Xi, conferenza di pace ad ampia base sul Medio Oriente

(Keystone-ATS) La Cina sostiene una conferenza di pace ad “ampia base” sul conflitto in Medio Oriente, dove la giustizia non può essere “assente per sempre”.

Il presidente Xi Jinping, aprendo i lavori del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, ha detto di voler approfondire la cooperazione energetica.

L’evento, in corso a Pechino, si propone di approfondire i legami tra il Dragone e la regione, puntando a parlare con una voce comune sul conflitto a Gaza. Nella capitale cinese ci sono diversi leader, tra cui il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

La Cina vuole rafforzare le sue relazioni con gli Stati arabi fino a farne un modello di riferimento per il mantenimento della pace e della stabilità nel mondo. Il presidente Xi Jinping ha affermato di essere pronto a collaborare con le nazioni arabe per risolvere le questioni calde in modi che favoriscano “l’equità, la giustizia e il raggiungimento di pace e stabilità a lungo termine”.

La guerra in Medio Oriente non può continuare indefinitamente, “la giustizia non può essere permanentemente assente e la soluzione dei due Stati non può vacillare in modo arbitrario”, ha aggiunto Xi in merito alle vicende di Gaza, rivolgendosi a ai capi di Stato del Bahrein, dell’Egitto, degli Emirati Arabi Uniti e della Tunisia, nonché ai ministri degli Esteri di altri paesi della Lega Araba.

La Cina continuerà a sostenere l’alleviamento della crisi umanitaria e la ricostruzione postbellica a Gaza, ha notato Xi, esprimendo inoltre la volontà di cooperare con la parte araba su diversi fronti, tra cui la creazione di un panorama finanziario e di investimenti su larga scala e l’approfondimento della cooperazione energetica.