Xi a Blinken, ‘Usa e Cina siano partner, non rivali’

2 minuti

(Keystone-ATS) La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere “partner, non rivali”: lo ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping al segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Pechino.

Xi ha comunque aggiunto che ci sono ancora una “serie di questioni” da risolvere nelle relazioni tra i due Paesi. Lo riportano i media statali cinesi.

La Cina, ha inoltre detto Xi a Blinken, spera che gli Stati Uniti abbiano una “visione positiva” dello sviluppo del suo Paese. “Quando questo problema fondamentale sarà risolto, le relazioni potranno davvero stabilizzarsi, migliorare e andare avanti”.

In precedenza, Blinken ha avuto un incontro di oltre cinque ore e mezza con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, uno scambio che il capo della diplomazia statunitense ha definito “approfondito e costruttivo”. L’agenda della visita di Blinken a Pechino prevedeva, tra gli altri punti, l’aggravarsi delle tensioni sul sostegno della Cina all’invasione russa dell’Ucraina e i dossier su Medio Oriente e Taiwan.

Blinken, alla sua seconda visita nel Dragone in meno di un anno, ha espresso la speranza di progressi. I due Paesi dovrebbero essere il più “chiari possibile riguardo alle aree in cui abbiamo differenze, almeno per evitare malintesi, per evitare errori di calcolo – ha detto Blinken -. Questa è davvero una responsabilità condivisa che abbiamo non solo per la nostra gente, ma per le persone di tutto il mondo”.

Wang, da parte sua, ha replicato che le relazioni Cina-Usa “stanno cominciando a stabilizzarsi” dopo il vertice di San Francisco dello scorso novembre tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping, rimarcando però di vedere “allo stesso tempo che i fattori negativi nel rapporto continuano ad aumentare”. Ha quindi esortato ad affrontare i crescenti disaccordi per scongiurare una “spirale discendente”.