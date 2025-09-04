The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Xi a Kim, “rafforzare la cooperazione strategica”

Keystone-SDA

Cina e Corea del Nord dovrebbero "rafforzare la cooperazione strategica negli affari internazionali e regionali e salvaguardare gli interessi comuni". Lo ha affermato il presidente Xi Jinping al leader nordcoreano Kim Jong-un nell'incontro a Pechino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Xi, nell’incontro bilaterale alla Grande sala del popolo, il primo tra i due in oltre sei anni, ha detto che sulla questione della penisola coreana la Cina “ha sempre mantenuto una posizione obiettiva e imparziale ed è disposta a continuare a rafforzare il coordinamento e a fare tutto il possibile per mantenere pace e stabilità”.

Di fronte a sfide globali senza precedenti “ho ripetutamente proposto il concetto di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e iniziative di sviluppo globale, sicurezza globale, civiltà globale e governance globale, tutte iniziative che hanno ricevuto il sostegno e la risposta attivi della Corea del Nord”, ha aggiunto Xi, per il quale “partito comunista e governo cinesi attribuiscono grande importanza alla tradizionale amicizia” bilaterale e “sono disposti a mantenere, consolidare e sviluppare le relazioni Cina-Corea del Nord”.

Tale posizione “rimarrà invariata indipendentemente dall’evoluzione della situazione internazionale. La Cina, come sempre, sosterrà la Corea del Nord nel perseguire un percorso di sviluppo che si adatti alle sue condizioni nazionali e crei continuamente nuove prospettive per la sua causa socialista. La Cina è disposta a rafforzare gli scambi ad alto livello e la comunicazione strategica con la Corea del Nord, ad approfondire lo scambio di esperienze nella governance del partito e dello Stato e a rafforzare la comprensione reciproca e l’amicizia”. Inoltre, “intensificheremo inoltre le interazioni a tutti i livelli e realizzeremo una cooperazione pratica in vari campi”.

Kim, che ha espresso apprezzamento per “i grandiosi e spettacolari eventi commemorativi” dell’80° anniversario della vittoria della Seconda guerra mondiale, ha ricordato “la vecchia generazione di leader” dei due paesi che ha stretto una profonda amicizia durante la guerra e “abbiamo l’obbligo di trasmetterla di generazione in generazione”. Indipendentemente da come cambi la situazione internazionale, “le relazioni amichevoli” bilaterali “rimarranno invariate”.

Pyongyang, sempre secondo la lettura cinese dell’incontro, “desidera con fermezza approfondire e sviluppare costantemente le relazioni” ed “è disposta ad approfondire la cooperazione economica e commerciale reciprocamente vantaggiosa e a ottenere maggiori risultati”.

Continuerà inoltre “a sostenere con fermezza la posizione della Cina su questioni riguardanti i suoi interessi fondamentali, come Taiwan, il Tibet e lo Xinjiang, e a sostenere la Cina nella salvaguardia della sua sovranità nazionale e integrità territoriale”.

Kim ha poi espresso “la sua gratitudine alla Cina per il suo sostegno costante e duraturo alla causa socialista della Corea del Nord e per il suo prezioso supporto e assistenza”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR