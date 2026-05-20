Xi a Putin, alto livello di relazioni grazie a fedeltà

Keystone-SDA

"È grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni", ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso d'apertura del dialogo bilaterale.

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(Keystone-ATS) nel discorso d’apertura del dialogo bilaterale tra Russia e Cina a Pechino. citato dall’agenzia russa Tass

In precedenza il presidente russo Vladimir Putin era stato accolto con il tappeto rosso davanti alla Grande sala del popolo di Pechino. La banda militare ha suonato gli inni di entrambi i paesi e uno schieramento di diversi bambini lo hanno celebrato con bandiere e russe e cinesi e fiori.

Xi ha elogiato il “rapporto indissolubile” tra Cina e Russia: “siamo stati in grado di approfondire continuamente la nostra fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico con una resilienza che rimane incrollabile nonostante le prove e le tribolazioni”, ha detto Xi a Putin, secondo l’agenzia di stampa Xinhua.

Da parte sua, riferisce l’agenzia russa Tass, durante il suo discorso di apertura dell’incontro Putin ha sostenuto che “le nostre relazioni oggi sono a livelli senza precedenti e costituiscono un esempio di partenariato e cooperazione strategica realmente globali”.

Il presidente russo ha definito di nuovo il leader comunista un caro amico e ha citato un proverbio cinese: “non ci vediamo da un giorno, eppure sembra siano passati tre autunni”. Putin ha invitato il suo omologo a recarsi in Russia il prossimo anno. “Naturalmente, caro amico, la invitiamo a recarsi in visita nella Federazione Russa”.