Xi al summit dei Paesi Sco, verso nuovo incontro con Putin

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente Xi Jinping sarà al summit dei leader dei Paesi Sco (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai) dove incontrerà in base alle previsioni il presidente russo Vladimir Putin e avrà due visite in Kazakhstan e Tajikistan il 2-6 luglio.

“Il presidente Xi Jinping sarà presente al 24esimo meeting dei capi di Stato dello Sco dell’Astana”, in Kazakhstan, e terrà visite di stato in Kazakhstan e Tajikistan, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in una nota. Dello Sco fanno parte Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e Uzbekistan.