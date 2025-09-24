Xi Jinping all’ONU: “Ridurremo gas serra del 7-10% entro il 2035”

The Swiss voice in the world since 1935
Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato il nuovo impegno di Pechino contro il climate change, promettendo di ridurre le emissioni di gas serra di una misura tra il 7% e il 10% entro il 2035.

(Keystone-ATS) “La Cina ridurrà le sue emissioni nette di gas serra sull’insieme della sua economia dal 7% al 10% rispetto al picco massimo”, che non è ancora noto ma potrebbe essere raggiunto quest’anno, ha dichiarato Xi in videocollegamento a un vertice sul clima all’Onu, a margine dell’assemblea generale.

Mai prima d’ora la Cina si era impegnata su una cifra precisa a breve o medio termine. Pechino si è posto l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2060 e fino a oggi aveva promesso di raggiungere il picco prima del 2030, traguardo che sembra in via di realizzazione già nel 2025 grazie allo sviluppo del solare e delle auto elettriche.

