Xi partito per l’Europa, prima tappa da Macron a Parigi

(Keystone-ATS) Il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Pechino oggi per il suo primo tour europeo dal 2019.

Con tappe per visite di stato programmate in Francia, Serbia e Ungheria su invito, rispettivamente, dei presidenti Emmanuel Macron, Aleksandar Vucic e Tamas Sulyok, nonché del premier magiaro Viktor Orban.

È quanto riferisce l’agenzia statale Xinhua, secondo cui accompagnano Xi nella missione, tra gli altri, la first lady Peng Liyuan, Cai Qi, componente del Comitato permanente del Politburo e capo della segreteria presidenziale, e Wang Yi, ministro degli Esteri e capo della diplomazia del Partito comunista.

La prima tappa è a Parigi da Macron per i 60 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali, a ricambiare la visita che il capo dell’Eliseo fece la scorsa primavera a Pechino e Canton. La visita avviene quando Pechino sta premendo per evitare che si apra anche un fronte commerciale con l’Ue dopo quello con gli Usa, mentre l’atteggiamento di Bruxelles verso la Cina si sta irrigidendo per i casi di spionaggio, le accuse di campagna di disinformazione, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e il sostegno della leadership comunista alla Russia nella guerra all’Ucraina, e il dossier di Taiwan.