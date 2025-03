Xi rinnova il sostegno alle imprese private per lo sviluppo

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha rafforzato il suo sostegno alle imprese private e ha richiamato "lo spirito" del simposio tenuto il 17 febbraio con i capi delle grandi aziende tecnologiche cinesi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il tutto è avvenuto incontrando ieri a Pechino i delegati del Jiangsu, a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo, il parlamento mandarino.

Xi, nel resoconto dei media statali, ha chiesto di “implementare in modo completo” quello spirito, a indicare che i temi di quell’evento sono destinati a influenzare la politica economica futura in cui le aziende private saranno più coinvolte nel perseguimento di obiettivi chiave come innovazione e consumi.

L’obiettivo, in altri termini, è di allinearle agli obiettivi nazionali. Il leader cinese ha infatti sollecitato il Jiangsu, provincia orientale che è una potenza economica, a svolgere “un ruolo importante nello sviluppo generale del Paese”, assumendo la guida “nell’integrazione dell’innovazione tecnologica e industriale, promuovendo riforme approfondite e un’apertura di alto livello nel contesto delle strategie di sviluppo nazionale”.

Dopo aver ascoltato le presentazioni di diversi delegati, Xi ha affermato “che l’innovazione tecnologica e industriale costituiscono i percorsi fondamentali per lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità”, ha riferito l’agenzia Xinhua.

Per promuovere l’innovazione tecnologica, è essenziale modernizzare il sistema industriale e coordinare istruzione, scienza e tecnologia e coltivazione dei talenti, ha aggiunto il leader, esortando a raggiungere più progressi scientifico-tecnologici e trasformarli in concrete forze produttive. L’investimento in “nuove forze produttive” resta una priorità fondamentale e, al tal proposito, “le principali province economiche dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano”.