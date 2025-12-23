Yemen: accordo tra governo e Huthi per rilascio 2’900 prigionieri

Keystone-SDA

I ribelli Huthi e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale hanno concordato uno scambio di prigionieri che coinvolge quasi 3'000 persone. Lo hanno annunciato le due parti.

(Keystone-ATS) Majed Fadhail, membro della delegazione governativa, ha dichiarato di aver concordato con gli Huthi un nuovo scambio che prevede il rilascio di “migliaia” di prigionieri di guerra.

Da parte sua Abdulqader al-Mortada, funzionario della delegazione Huthi, ha confermato su X che “abbiamo firmato un accordo di scambio di prigionieri su larga scala che coinvolge 1’700 dei nostri prigionieri in cambio di 1’200 dei loro, tra cui sette sauditi e 23 sudanesi”.